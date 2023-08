Piano asfalti sulle strade provinciali: ecco i prossimi interventi

Mercoledì 2 Agosto 2023, 17:04







RIETI - «Diversi interventi saranno al via da oggi sulle strade provinciali, soprattutto per ciò che riguarda il piano asfalti - lo scrive in una nota la presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo - In particolare oggi iniziano lavori nella frazione di Torrita (Amatrice) sulla Sp59 per 1,2km circa e proseguono poi sulla Sp16 per altri 300m - quest'ultimo tratto fa parte del comune di Borbona. Domani al via il rifacimento del manto stradale sulla Sp53 tra Collevecchio e Tarano, un intervento di 1,6 km di strade in un tratto che per troppo tempo è stato atteso dai cittadini, gli stessi che ne hanno segnalata più volte le pericolosità e la necessità di intervenire (interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture). Lunedì, invece, al via sul Terminillo, 2km di strade saranno rimesse a posto dalla provincia con i fondi della Regione Lazio» conclude la presidente.