INDICATORI IN RECESSO

RIETI – A.A.A svago e tempo libero cercasi a Rieti. Dall'indagine condotta dal Sole 24 Ore, che ha messo a confronto i fattori che determinano l'attrattività e le potenzialità di svago nelle province italiane, Rieti sprofonda al 101esimo posto con 100 punti di media scaturiti dai 12 indicatori presi in esame dal quotidiano, che incorona Rimini (543,3 pt) come la “capitale del turismo e degli eventi” e boccia inesorabilmente Enna e il Sud.Ma entrando nel dettagli degli indicatori e delle classifiche parziali, Rieti è fanalino di coda (107esimo) per densità turistica, con un coefficiente che non arriva neanche a 100 (81,7 per l'esattezza). Un disastro sul fronte “concerti” con un 105esimo posto che di certo non fa meraviglia, ma che dovrebbe far riflettere: peggio di Rieti solo Frosinone e Enna. Non va meglio nel settore “mostre ed esposizioni”, dove l'ultimo posto lo condivide con Caltanissetta, Crotone, Enna, Isernia e Vibo Valentia, mentre il fatto di “librerie” risale fino alla posizione 99, alle spalle di Crotone e poco prima di Prato.