Serie A, sette squadre in corsa per la salvezza: Lecce quasi salvo, Sassuolo e Udinese a rischio

La corsa salvezza in Serie A comincia a prendere forma con le ultime tre giornate che andranno a definire le zone basse del tabelllone. Sono sette le squadre che rischiano di scendere in Serie B, dalla tredicesima alla diciannovesima posizione ci sono otto punti di differenza, mentre quelli in palio sono nove. Lecce, Verona, Cagliari, Frosinone, Empoli, Udinese e Sassuolo. Sono queste le squadre che sperano di rimanere nella massima serie con i prossimi incroci possono decidere chi rimarrà e chi scenderà in quella cadetta. Quella che fino ad ora rischia di più sono i neroverdi che sono a quota 29, mentre i friulani hanno un solo punto di vantaggio ed occupano la diciottesima posizione.

