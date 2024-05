Il Manchester City vince la Premier League: 3-1 al West Ham e l'Arsenal resta secondo

Il Manchester City vince il quarto titolo consecutivo. La vittoria per 3-1 sul West Ham ha permesso ai Citizens di firmare il poker in Premier League, un vero e proprio record che non era riuscito a nessun'altra squadra del campionato inglese. L'ultima giornata, che si è disputata alle 17 di oggi in contemporanea con tutte le altre squadre, ha permesso a Guardiola di tenere distante l'Arsenal secondo a due punti.

La partita

La gara tra Manchester City e West Ham non è mai stata in discussione, con Foden e compagni che hanno avuto il controllo del gioco per la maggior parte del tempo. Proprio il fantasista ha trovato la rete del vantaggio dopo soli 2 minuti, un tiro preciso all'incrocio partito dal limite dell'area. Dopo circa dieci minuti ci provano Dorku e Rodri, con il primo che calcia all'incrocio, ma trova solo i guanti di Areola, mentre il secondo non trova la porta. Al 18' però Foden firma il raddoppio con un tiro preciso che supera il portiere francese. I Citizens continuano in controllo della partita per circa mezz'ora, quando al 42' Kudus trova un gol in rovesciata che riapre tutto e fa venire un piccolo brivido sulla schiena dei tifosi biancocelesti.

Nel finale di primo tempo ci prova Haaland, ma il tiro esce di poco.

Dal ritorno degli spogliatoi il canovaccio non cambia, con il City sempre avanti e in controllo della partita. Al 59' arriva anche il gol del 3-1 con Rodri che calcia di prima fuori area e trova l'angolino basso dove non arriva Areola. Il tris non cambia l'inerzia della sfida che continua senza squilli fino all'88' quando Soucek segna il gol del 3-2. A far rientrare l'allarme per i tifosi del Manchester City è l'arbitro che annulla tutto per un fallo di mano individuato grazie al Var.

L'Arsenal ha fatto tutto il possibile per cercare di rimanere alla guida del proprio destino nonostante i Citizens fossero ormai a pochi centimetri dalla vittoria. Se questi non avessero vinto, allora i Gunners avrebbero alzato il titolo a venti anni dall'ultima volta. La storia però ha raccontato un'altra storia, quella in cui i rossoneri dovranno aspettare ancora per vincere la Premier League.