Il Real Rieti batte 5-1 il Todis Lido Di Ostia e si aggiudica lo Stanislao PietropaolI

RIETI - L’ottava edizione del memorial “Stanislao Pietropaoli” se la aggiuda il Real Rieti, che al PalaMalfatti batte 5-1 il Todis Lido Di Ostia senza troppi affanni. Amarantocelesti meglio nel primo tempo anche se, tutto sommato, sempre in controllo del match contro una delle avversarie del prossimo campionato di serie A.Buona prestazione per il grande ex Matteo Esposito, per la prima volta da avversario contro il “suo” Real Rieti. Il Real ha voglia di fare bella figura nello “Stanislao Pietropaoli” e parte forte. La formazione amarantoceleste preme subito sull’acceleratore e al 5’ trova il vantaggio con Fortino, che spizza di testa su ottimo passaggio di Micoli. Poco dopo però la formazione di Duda si distrae e su un calcio di punizione Cutrupi pareggia i conti bucando Micoli sul primo palo per l’1-1. Il Real però è superiore e con il passare dei minuti viene fuori, schiacciando il Todis Lido Di Ostia nella sua metà campo. Il nuovo vantaggio lo firma Jeffe a metà della prima frazione, rubando un pallone davanti e battendo sotto la traversa Cerulli per il 2-1. La forbice si amplia con Rafinha, che su bello schema da calcio di punizione insacca il 3-1. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il poker di Ramon, che manda le squadre al riposo sul 4-1.Nella ripresa il match si gioca a ritmi più bassi e, a parte un paio di buoni interventi di Micoli, non ci sono grandi occasioni da gol. Il Lido Di Ostia ci prova, ma il Real controlla la partita e nel finale, dopo aver provato anche il portiere di movimento, trova il definitivo 5-1 con Jelovcic, che insacca di piattone sinistro sugli sviluppi di un corner. Termina cosi, con il Real che si porta a casa il match 5-1. Tutto pronto per l’esordio ufficiale, che ci sarà martedì prossimo nel primo turno di Coppa Della Divisione contro il Carbognano, che nel turno preliminare giocato oggi ha battuto 3-1 il Cts Grafica. Da definire invece l’orario della partita, che il Real giocherà in trasferta: le fasce orarie previste sono le 18 o le 20.A parlare al termine della gara è il tecnico amarantoceleste Duda: "Ci siamo espressi meglio nel primo tempo, l'unica pecca per il momento è che segnamo meno rispetto a quanto creato. Questa è stata la migliore partita del precampionato": Pasculli, Moura, Ramon, Romano, Jeffe, Baroni, Rafinha, Relandini, Jelovcic, Fortino, Micoli, Rizzi, De Luca. All.: Duda.: Cerulli, Esposito, Gattarelli, Schacker, Adamo, Giampaolo, Cutrupi, Motta, Rengifo ,Barros, Barra, Lutta, Di Ponto, Gallassi. All. MatrangaArbitri: Patacchiola e D’Angeli sez. Opes di Rieti.: 5’02’’ Fortino (R), 7’56’’ Cutrupi (T), 9’40’’ Jeffe (R), 12’20’’ Rafael (R), 18’53’’ Ramon (R), 18’38’’ s.t. Jelovcic (R).