New Real Rieti si aggiudica il derby di serie B: Spes Pf lotta ma si arrende 4-2

RIETI - Il New Real Rieti si aggiudica il derby contro la Spes Pf, bissando il successo dell’andata e muovendo un passo importante in classifica. La formazione amarantoceleste si impone 4-2 al termine di una partita intensa, al cospetto di una Spes che ha dato tutto fino all’ultimo secondo di partita. Dopo il doppio vantaggio del primo tempo per il New Real Rieti la partita si accende nella ripresa, ma l’espulsione di Gizzi e la maggiore lucidità del New Real Rieti nei momenti chiave premia i ragazzi di Festuccia.

Nella prima frazione di gioco è il New Real Rieti a fare la partita. La Spes fa la scelta di aspettare all’interno della sua metà campo e lasciare il pallino del gioco alla formazione di Festuccia, che però non alza troppo il ritmo. La partita si sblocca al 4’ di gioco: dopo un’azione insistita la palla arriva sui piedi di Martinelli, che spinge in porta il gol del vantaggio. La squadra di Festuccia spreca una grande occasione per il raddoppio con Serpa, intanto la Spes prova a rispondere con qualche giocata di Batiz. Il gol del raddoppio arriva ad uno e mezzo dalla fine del primo tempo, con Palumbo che anticipa il suo diretto avversario e con un tocco infila in porta la rete del 2-0, punteggio col quale le squadre vanno all’intervallo.

L’inizio di ripresa è scoppiettante perché dopo appena 30” la Spes accorcia le distanza con una conclusione del portiere Santarello, che dall’altra parte trova un Barbera non attento e infilato dal pallonetto del suo omologo. Per la Spes è solo una piccola illusione perché appena 12” più tardi il New Real Rieti ristabilisce i due gol di vantaggio. Contrasto duro tra Serpa e Santarello al limite dell’area, gli arbitri non fischiano e lo stesso Serpa si ritrova li il pallone solo da spingere in porta: primo gol per lui in maglia New Real Rieti e 3-1.

La Spes però ha un piglio diverso, più aggressivo, e viene premiata con il gol di Alessandrini, che ribadisce in rete dopo la parata di Barbera, siglando il 3-2. La partita è intensa, in perfetto stile derby ed entrambe le squadre giocano senza mollare un pallone. Una piccola svolta arriva a metà della ripresa quando Gizzi, già ammonito, stende Rafinha lanciato in porta, rimediando secondo cartellino giallo ed espulsione. La Spes resiste, ma quasi allo scadere della superiorità numerica Martinelli trova lo spazio giusto per infilare in porta il 4-2. A poco meno di quattro minuti dalla conclusione la Spes si gioca la carta del portiere di movimento, provando con questa soluzione di gioco a rimettersi in partita. La scelta però non porta i risultati sperati e la partita si chiude con la vittoria del New Real Rieti, che si porta a casa tre punti vincendo 4-2 e salendo a 24 punti: quarto posto in pienza zona playoff, mentre la Spes Pf resta a 17 punti nella zona calda.

Il tabellino

New Real Rieti- Spes Pf 4-2 (pt 2-0)

New Real Rieti: Colantoni, Covotta, Scappa, Martinelli, Barbera, Fioravanti, Rosati, Pandolfi, Rafinha, Palumbo, Bucci, Serpa. All. Festuccia.

Spes Pf: Renzi, Pandolfi, Chiavolini, Batiz, Evangelista, Piras, Leonardi, Gizzi, Tosti, J.Donati, Santarelli, Allessandrini. All. Stentella.

Arbitri: Benedetti (Firenze), Scifo (Firenze). Crono: Delgadillo (Pontedera).

Marcatori: pt 3’43” Martinelli (N), 18’29” Palumbo (N), st 0’30” Santarello (S), 0’42” Serpa (N), 2’45” Alessandrini (S), 11’28” Martinelli (N).

Note: A 9’44” st. espulso Gizzi (S) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Evangalista (S), Bucci (N), Pandolfi (S), Chiavolini (S), Gizzi (S), Martinelli (N).