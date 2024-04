La Spes Pf travolge Macerata e festeggia la permanenza in serie B

RIETI - Con una vittoria netta nella penultima giornata la Spes Pf si guadagna la permanenza in Serie B. I gialloverdi attendevano oggi davanti al loro pubblico il Cus Macerata, attardato di soli tre punti in classifica. Serviva un successo ed è arrivato, anche in maniera netta, con il risultato di 11-3. Una partita già indirizzata nel primo tempo, chiuso sul 5-2, con la Spes che dilaga poi nella ripresa.

Alla sirena parte la festa per la certezza di partecipare anche il prossimo anno al quarto campionato nazionale, al termine di una gara decisa da ben tre triplette, quelle messe a segno da Piras, Batiz e Renzi, più i gol di Evangelista e Chiavolini.

Cori, abbracci e maglia celebrativa per tutti, e la possibilità di vivere un'ultima giornata di campionato con il massimo della serenità, senza dover rincorrere a tutti i costi il risultato.

Tutto da definire invece per le altre reatine: il New Real Rieti perde lo scontro diretto contro l'Eta Beta in trasferta, 5-2 il finale, con i marchigiani che centrano il sorpasso in classifica. Nel girone E, invece, sconfitta anche per il Cures, a cui non riesce l'impresa sul campo della capolista Velletri, che si impone 6-2. La qualificazione ai playoff, per entrambe, si deciderà quindi all'ultima giornata.