L'Unicusano Futsal Ternana è un rullo compressore: vittoria anche a Fabrica di Roma

Una trasferta insidiosa quella sul parquet del Real Fabrica di Roma dove la compagine di casa aveva conquistato la maggior parte dei punti in classifica, ma contro questa Unicusano Futsal Ternana non ce n'è per nessuno.



I ragazzi di mister Federico Pellegrini passano anche stavolta, vincendo con il punteggio di 5-3 e mantenendo inalterato il vantaggio di 9 punti sulla più vicina inseguitrice, l'Olimpia Regium che batte 5-1 il Bologna. Aumentato a 13 lunghezze invece il margine di vantaggio sulla terza, la Dozzese sconfitta in casa nel derby dal Russi (4-6).



La formazione rossoverde sblocca il risultato con un calcio di punizione di Sachet, poi è subito pareggio con un tiro dalla banda sinistra di Rodrigo Emer dopo un tocco corto su rimessa laterale. Nella bolgia del Pala Anselmi Giardini e compagni mantengono la calma, anche se in alcuni frangenti serve il miglior Fagotti per salvare la situazione. Clima incandescente in campo ed entrambi gli allenatori vengono ammoniti. Ancora Emer va a segno per i laziali, ma Sachet rimette le cose sul 2-2 prima della chiusura del tempo.



Nella ripresa è Toni Jodas a ribaltare la situazione. Martinozzi, tra i più pericolosi dei suoi, pareggia, ma poi ci pensano Corpetti e il solito De Michelis ad allungare fino al 5-3. Partita infinita con il Real che prova a riequilibrare le sorti, ma i rossoverdi fanno quadrato davanti a Fagotti gestendo molto bene fino alla fine del match.



«La partita si è giocata più sui nervi che sulla qualità - commenta mister Pellegrini - però i ragazzi sono stati eccezionali anche quando c’è stata bagarre con loro che hanno cercato di alzare i toni e questo ci può anche stare. Non abbiamo mollato quando siamo andati sotto 1-2 e poi siamo usciti bene alla distanza. Ringrazio il pubblico ternano che ci ha sostenuto anche a Fabrica di Roma. E’ una vittoria che ci fa fare un altro piccolo passo, sapendo che questo era un campo difficile come quelli dove dovremo andare fino alla fine del campionato e non è una frase fatta. Probabilmente ci saranno momenti duri ma con questa voglia e con questo carattere che i ragazzi dimostrano ogni volta tutto è possibile».



Sabato prossimo, 2 marzo, quint'ultimo turno di campionato in casa al Pala Di Vittorio contro la Dozzese.



REAL FABRICA DI ROMA – UNICUSANO FUTSAL TERNANA 3-5



REAL FABRICA: Relandini, Masini, Martinozzi, Sbarra, Biagi, De Sousa, Bielosouv, Stentella, Mechelli, Affatato, Emer, De Camillis. Allenatore Lucchetti.

UNICUSANO FUTSAL TERNANA: Fagotti, Maurelli, Almadori F., Corpetti, De Michelis, Fanelli, Giardini, Jodas, Persichetti, Romagnoli, Sachet, Venarubea. Allenatore Pellegrini.

Marcatori: Sachet, Emer (2), Sachet nel primo tempo; Jodas, Martinozzi, Corpetti, De Michelis nel secondo tempo

