Esordio da urlo per Fanelli (tripletta) e l'Unicusano Futsal Ternana rimonta da 0-3 l'History Roma 3Z conquistando un buon pareggio

Una tripletta del nuovo arrivato Giuseppe Fanelli consente all'Unicusano Futsal Ternana di rimontare dallo 0-3 l'History Roma 3Z e cogliere un prezioso e per certi versi insperato pareggio sul parquet del Palazzetto di Massa Martana. Quintetto di partenza della Ternana con Fagotti, Sachet, Romagnoli, Giardini, De Michelis. Prime occasioni in avvio per De Michelis, ma sale subito in cattedra Fagotti che compie due interventi prodigiosi su Paolini e Cerchiari. E' il segnale che non sarà una passeggiata per i rossoverdi che fanno esordire dopo 4 minuti il nuovo arrivato Giuseppe Fanelli.

Ma sono sempre gli ospiti a menare le danze. Fagotti chiude su Hanout poi Spreafico calcia alto sopra la traversa poi al 5' destro di Spreafico leggermente deviato da Corpetti che inganna Fagotti e 3Z History Roma in vantaggio 1-0. Un minuto dopo raddoppio degli ospiti su azione fotocopia che porta sempre Spreafico a siglare il 2-0, stavolta senza deviazione. Pellegrini chiama subito il primo time out tecnico, al rientro in campo risposta rossoverde affidata a Jodas ma Corsetti salva per due volte sull'attaccante. Tanta confusione nella Ternana e si vede: retropassaggio irregolare di Giardini verso Fagotti che porta al calcio di punizione a due per l'History Roma e al secondo time out tecnico chiamato da Pellegrini in pochi minuti. Lo schema porta Paolini al tiro che prende la traversa.

Partita da incubo per la Ternana, per la prima volta in così evidente difficoltà. Rossi sfiora il 3-0 per l'History Roma 3Z. Al 9' l'incubo diventa realtà. Rilancio di Fagotti verso De Michelis preda di Paolini che scaglia un sinistro da metà campo che sorprende il portiere ed è 0-3. La Ternana cerca di riorganizzarsi e su tiro-cross di Giardini, Jodas in area viene visibilmente trattenuto per la maglia da un difensore ospite ma l'arbitro fa proseguire. Poi occasione per Sachet ma Rossi respinge. Al 12' bomba di Sachet che coglie in pieno la traversa, sul proseguimento dell'azione Corsetti para in spaccata la puntata di Jodas.

Federico Pellegrini viene ammonito per eccessive proteste e piove sul bagnato in casa Ternana quando Sachet si fa male a una gamba ed è costretto a uscire, fortunatamente solo per pochi minuti. Ma la Ternana cresce e al 16' Jodas serve Fanelli, chiuso al momento del tiro a tu per tu con Corsetti. Fagotti è attento sul sinistro di Riccitelli poi arriva il gol che riaccende la luce in casa Ternana. A segnarlo al 18' è proprio Fanelli che dopo la palla rubata da Corpetti si gira e tira col destro riaprendo la partita.

In chiusura di tempo ci prova con il tacco Cerchiari, ma fa buona guardia Fagotti

Ripresa e la Ternana comincia subito ad alto ritmo. Primo tentativo di De Michelis, tiro deviato in angolo. Poi palla insidiosa messa dentro da Giardini che non trova nessun compagno. Ancora Giardini forte sul primo palo, para Corsetti. Il gol del 2-3 arriva ancora con Fanelli che devia sottoporta il corner di Jodas, doppietta per Fanelli e Ternana che si riporta sotto. Azione personale di Fanelli, scatenato, che conclude sul fondo con il sinistro. A questo punto solo Ternana in campo. Fagotti lancia direttamente per De Michelis spalle alla porta. Controllo, girata e tiro respinto da Corsetti. La Ternana preme, Almadori pareggia ma il gol viene annullato per un precedente fallo di mano del 4 rossoverde

Il 3-3 arriva al 32' ancora con Fanelli che scaglia un sinistro all'incrocio dei pali. Incredibile tripletta e da 0-3 la Ternana torna in parità. A questo punto i rossoverdi credono nella vittoria. Sachet si mette in proprio e da posizione centrale non centra lo specchio. Ma la Ternana vuole vincere e al 37' azione manovrata che porta al tiro Corpetti, alto sopra la traversa. Ci prova anche Giardini ma la conclusione viene ribattuta, poi De Michelis non riesce a liberarsi. A due minuti dalla sirena ci prova il portiere ospite Corsetti che parte dalla sua area di rigore per soprendere Fagotti, parata e rilancio immediato direttamente verso la porta ma un difensore laziale salva sulla linea. Partita dalle mille emozioni, a un minuto e mezzo dalla fine sinistro dal limite Ciciotti e grande parata di Fagotti. Sul rilancio di Fagotti testa di Fanelli che Corsetti para d'istinto. Pellegrini prova a vincerla con in portiere del movimento ma finisce 3-3.

Unicusano Futsal Ternana - History Roma 3Z 3-3

Unicusano Futsal Ternana: Fagotti, Sachet, Almadori, Giardini, Jodas, Venarubea, Maurelli, Persichetti, De Michelis, Fanelli, Romagnoli, Corpetti. Allenatore: Pellegrini.

History Roma 3Z: Cerchiari, Ciciotti, Paolini, Hanout, Riccitelli, Spreafico, Costantini, Rossi, Valenzi, Vendittelli, Corsetti, Zanchini. Allenatore: Favoccia.

Arbitri: Silvio Paoloni (Ascoli Piceno) e Federico Boldrini (Macerata), cronometrista Alessandro Colombo (Perugia)

Reti: 5'pt e 6'pt Spreafico (R); 9'pt Paolini (R); 18'pt, 3'st e 12'st Fanelli (T)