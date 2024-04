Unicusano Futsal Ternana, la squadra porta la Coppa della vittoria al sindaco Bandecchi

Detto fatto. La Coppa della vittoria del campionato di Serie A2 dell'Unicusano Futsal Ternana già fa bella mostra di sè nell'ufficio del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Sabato scorso alla festa promozione al Pala Di Vittorio era stato l'assessore Schenardi ad annunciare la scelta della società rossoverde, come forma di ringraziamento a tutta la città di cui il sindaco è ovviamente la massima espressione.

«E' la quarta promozione in sei anni, il nostro sogno che si realizza - ha detto il direttore generale Lorenzo Filippetti subito dopo l'ultima partita al Pala Di Vittorio contro il Bologna che ha preceduto la festa - consegnare la Coppa al Comune e simbolicamente a tutta la città è per noi la cosa più importante.

Una città che amiamo e a cui abbiamo voluto fare questo regalo. Il sindaco è la massima espressione della cittadinanza, una grande soddisfazione e una dedica per tutta Terni».

Parole significative anche visto il trascorso politico dello stesso Filippetti come coordinatore provinciale di Alternativa Popolare terminato con delle burrascose dimissioni. A dimostrazione che lo sport riesce ad andare oltre la politica. Con la Coppa è finita nell'ufficio di Bandecchi anche la maglia autografata da tutti i calciatori che Marco Schenardi aveva inizialmente deciso di tenere per sè. Evidentemente anche questo un gesto simbolico verso la città nonchè verso Bandecchi stesso, non solo nelle vesti di primo cittadino, ma anche come sostenitore concreto della società che attraverso la sponsorizzazione Unicusano ha potuto far fronte agli obblighi economici del campionato che la squadra ha dominato restando in testa alla classifica dalla prima giornata. Obblighi che la prossima stagione saranno ancora più stringenti visto il livello del campionato di Serie A2 elité e le lunghe trasferte previste.