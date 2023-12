Ottocento anni dal primo presepe, il 23 dicembre si terrà un grande concerto

RIETI - Ottocento anni dal primo presepe, arriva il grande evento natalizio per celebrarli, al culmine di un anno di festeggiamenti. Un grande concerto si terrà il 23 dicembre al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, che finalmente riaprirà i battenti dopo l'incidente che ha attivato erroneamente l'impianto antincendio. La conferenza stampa si terrà lunedì 11 dicembre alla Camera dei Deputati, dove saranno svelati i grandi nomi che animeranno la serata di gala.

Lo spettacolo rientra tra le iniziative promosse dal Comitato Nazionale per l'Ottocentenario del Primo Presepe di Greccio 2023, su proposta ed in collaborazione con il Comune di Rieti, e l'evento d'insieme comprenderà riprese girate anche in tre location esterne, tra cui naturalmente sarà compreso il borgo di Greccio.

Di certo, per ora, si sa poco altro, se non la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis, musicista originario delle terre cicolane e direttore dell'orchestra stabile del Festival di Sanremo.

Sul palcoscenico uno spettacolo che promette scintille, dalla regia curata da uno dei più famosi nomi della televisione a ospiti giovani e meno giovani, con due o tre grandi nomi della canzone italiana che soggiorneranno e si esibiranno a Rieti. Per altri, si stanno chiudendo le ultime trattative. Il ricavato della vendita dei biglietti, per il cui acquisto saranno illustrate in seguito le modalità, andrà anche a sostegno di iniziative benefiche.