di Alessandra Lancia

RIETI - Ponti e viadotti, in città a impensierire non c’è solo quello «nuovo» di viale Matteucci – intitolato a Giovanni XXIII – ma di più, molto di più, il ponte di via Loreto Mattei parallelo al ponte di ferro su cui corrono i treni. «E’ un ponte che risale al 1946, è stato già oggetto di un intervento importante nel 2001, ma osservandolo dal fiume con le spalle alla sorgente si vede chiaramente che il pilone di sinistra è sprofondato», dice a...