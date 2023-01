Il 4 gennaio al Perseo la raccolta solidale di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale

RIETI - Il 4 gennaio si terrà la raccolta solidale di giocattoli nuovi, libri e materiale di cancelleria organizzata da Azione Studentesca Rieti e Gioventù Nazionale Rieti, per permettere alle famiglie in difficoltà di poter comunque festeggiare l’Epifania. La raccolta avverrà dopodomani, dalle 15 alle 18, all’interno del Centro Commerciale “Perseo”, dove il ricavato sarà preparato per essere distribuito il giorno successivo in Piazza Vittorio Emanuele II dall’organizzazione di volontariato “Un amico per te” in accordo con il Comune di Rieti.

«Con questa iniziativa speriamo di riuscire a dare un segnale concreto per la città, – conclude Alessandro Palomba, responsabile provinciale di Azione Studentesca – un segnale di presenza e di solidarietà da parte nostra e della cittadinanza. Naturalmente speriamo in una partecipazione massiccia, per cui invitiamo tutti a portare qualcosa, soprattutto perché rappresenterebbe una innegabile prova del senso di appartenenza dei nostri concittadini».