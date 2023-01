“Fai un regalo alla città”, tanto il materiale raccolto e distribuito da Azione Studentesca e Gioventù Nazionale

RIETI - Ieri, 4 gennaio, si è tenuto al Centro Commerciale "Perseo" il banchetto solidale di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale per la campagna "Fai un regalo alla città", con cui i giovani hanno voluto chiudere la campagna natalizia presentata nella sala consiliare del Comune di Rieti lo scorso 15 dicembre.

Centinaia di giocattoli, libri e materiali di cancelleria raccolti dai ragazzi e distribuiti oggi insieme ad altre associazioni ai bambini della città, a confermare il legame con il territorio e tra conterranei ma soprattutto per concludere al meglio queste festività.

«Come prima cosa ci sentiamo in dovere di ringraziare chi ha voluto partecipare attivamente all'iniziativa, permettendo a moltissimi bambini di passare più felicemente queste feste - commenta in una nota Alessandro Palomba - ma allo stesso tempo vogliamo esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto in questi due giorni, e in generale per tutta la campagna natalizia che ci ha permesso di tenerci vicino e in contatto con commercianti, cittadini e organizzazioni che operano sul territorio».