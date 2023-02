Azione Studentesca e Gioventù Nazionale ricordano i Martiri delle Foibe

RIETI - Si è svolta ieri pomeriggio, come ogni anno, la fiaccolata promossa da Azione Studentesca e Gioventù Nazionale Rieti per commemorare i Martiri delle Foibe e le vittime dell’esodo giuliano-dalmata.

«La manifestazione, svoltasi a Piazza Mazzini alle 18 nella completa assenza di simboli o riferimenti politici per dare la giusta trasversalità all’evento, ha infatti raccolto cittadini di diverse realtà politiche territoriali ma soprattutto molti giovani, dando un forte segnale alla città non solo di attaccamento alle proprie radici, ma anche di volontà di non dimenticare la propria storia».

«A distanza di quasi 80 anni dall’inizio del genocidio nei confronti degli italiani, abbiamo il dovere di raccontare la verità, sia pur scomoda per qualcuno, per restituire ai nostri martiri la dignità che qualcuno ha provato a negare loro per tutto questo tempo» conclude in una nota Alessandro Palomba, responsabile provinciale di Azione Studentesca.