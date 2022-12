Torna la campagna “Compra locale” di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale

RIETI - Per il quinto anno consecutivo, i ragazzi di Azione Studentesca Rieti e Gioventù Nazionale Rieti hanno deciso di lanciare la campagna "Compra Locale", per invitare la cittadinanza a fare i propri acquisti sul territorio in vista del Natale e dell'Epifania. Per la prima volta, inoltre, la campagna sarà presentata nella Sala Consiliare del Comune di Rieti alle 16:30 di giovedì 16 dicembre dove saranno presenti anche l’assessore alle Politiche Sociali Giovanna Palomba e l’assessore allo Sviluppo Economico Claudia Chiarinelli.

«Sarebbe ipocrita non considerare le comodità dello shopping online, - commenta Pierluigi Giraldi, presidente provinciale di Gioventù Nazionale - ma sarebbe altrettanto ipocrita non considerare quanto questo danneggi sempre più l'economia locale. Questa iniziativa vuole dare un messaggio forte ed anche controcorrente per i nostri tempi, di amore per il nostro territorio».

La campagna, quest’anno, si concluderà poi prima dell'Epifania con una raccolta di giocattoli, libri e materiale di cancelleria da destinare all'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Rieti, in modo tale che possa essere destinato alle famiglie più bisognose.

«Con l'iniziativa contiamo di fare un triplo regalo per la città: ai suoi commercianti, ai suoi cittadini, ma soprattutto al suo senso di comunità - conclude in una nota Alessandro Palomba, responsabile provinciale di Azione Studentesca - che la modernità tende sempre più a ridurre».