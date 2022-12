Azione Studentesca e Gioventù Nazionale hanno presentato la campagna “Un regalo per la città”

RIETI - Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Rieti, la conferenza di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale per presentare la campagna di sensibilizzazione "Un regalo per la città", con cui i gruppi vogliono invitare la cittadinanza a sostenere le attività locali acquistando, almeno per le festività, nei negozi del territorio.

Positiva la risposta del pubblico, composto soprattutto da giovani, che hanno ascoltato gli interventi di Alessandro Palomba e Pierluigi Giraldi, come responsabili locali di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale, oltre che degli assessori Claudia Chiarinelli e Giovanna Palomba.

«Speriamo che quanto detto oggi, ma ancor di più quanto faremo nei prossimi giorni - commenta Alessandro Palomba - possa contribuire ad offrire ai giovani un punto di vista più vicino al senso di identità e comunità cittadina anche sotto un aspetto più legato al commercio».

Altrettanto positiva, poi, è stata l'attenzione rivolta alla campagna dai commercianti e artigiani locali con cui i ragazzi, anche tramite attività trasversali rispetto alla politica, tengono contatti durante l'anno.

«Iniziative del genere, specialmente se vicine alle festività, da una parte trasmettono un messaggio di appartenenza ad una comunità - aggiunge Giraldi, lui stesso attuale Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lazio - e dall'altra riportano l'attenzione locale su tematiche di rilievo come la piccola e media imprenditoria».