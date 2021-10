Azione Studentesca: «Vicini agli studenti del Rocci, situazione insostenibile»

Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 13:33

RIETI - «È da giorni che va avanti la sacrosanta protesta degli studenti del Liceo Rocci di Passo Corese, che si lamentano dell’infattibilità e dell’inefficacia, ancora dopo un anno, della doppia turnazione per le lezioni a scuola», si legge nella nota di Azione Studentesca.

«Come movimento di sindacalismo studentesco non possiamo non supportare gli studenti di fronte ad una situazione che, se in passato si era presentata come una misura d’urgenza e temporanea, adesso è ancora in piedi a discapito dei ragazzi e delle ragazze per cui questa situazione è sempre più insostenibile e fallace».

«Ci chiediamo come sia possibile che, nonostante una campagna vaccinale condotta a ritmi serrati e la continua introduzione di normative che di fatto rendono necessario il possesso del Green Pass, questo sistema considerato provvisorio e d’emergenza un anno fa venga ancora utilizzato».