“Sport siamo noi”, domenica 3 ottobre seconda giornata di attività integrate a Contigliano

Mercoledì 29 Settembre 2021, 18:58

RIETI - Appuntamento domenica 3 ottobre alle 9:30 presso Piazzale degli Eroi per i partecipanti del progetto “Sport Siamo Noi”. Dopo il successo della prima iniziativa che ha visto l’apertura grazie al Fai – Gruppo di Rieti dei giardini del Castello di Terria alle oltre 40 famiglie aderenti al progetto finanziato da Sport e Salute, Aics Rieti, Comune di Contigliano e RIattivati insieme per un’altra giornata all’insegna del movimento e della cultura.



Nell’incontro di domenica mattina i partecipanti, suddivisi in gruppi e nel rispetto della normativa Covid vigente, affronteranno una facile escursione di circa 3 km partendo da Piazzale degli Eroi a Contigliano, per poi procedere lungo il “Cammino di Francesco”. Percorrendo tale via si giungerà al punto più alto del percorso (465 metri s.l.m.), ovvero la prima delle due tappe, Piazza Sant’Antonio. Ai visitatori verranno forniti cenni storici sul nucleo originario di Contigliano, prima di mettersi nuovamente in marcia verso Via della Valle. Discesa poi in Via Cognolo, la strada sterrata che servirà per raggiungere la seconda e ultima tappa, i ruderi della Chiesa di San Lorenzo in Quintiliano. Si traccerà la storia dell’ex luogo di culto, fondato dai cistercensi intorno al XII secolo, per poi ripartire e ripercorrere l’intero tragitto a ritroso.



Ad accompagnare i partecipanti saranno Antonio Spadoni Valloni e Arianna Sulpizi, volontari di Riattivati, l’associazione culturale impegnata nella promozione e valorizzazione del prezioso patrimonio culturale e naturalistico della città di Rieti e del suo territorio.



L’attività motoria sarà come sempre curata dalla presenza dei tecnici sportivi Gabriele Annibali (Atletica Studentesca Rieti) e Aleandra Culcasi (laureata in Scienze Motorie e tecnico della More Sport Asd).

Un’altra occasione per riscoprire il proprio territorio coniugando anche una sana attività motoria all’aria aperta nello spirito dei valori dell’Aics.



Per tutti gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/AICS.Rieti