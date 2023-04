A Rieti e Contigliano due open day firmati Aics dedicati agli over 60

RIETI - In programma a Rieti e Contigliano per il mese di aprile due Open Day di presentazione durante i quali sarà possibile incontrare i tecnici sportivi e avere tutte le informazioni per iniziare o ricominciare a muoversi.

Mi.Gio.Act. - Mi muovo, Gioco, sono attivo è un progetto che Aics Rieti intende promuovere sul territorio reatino ed è dedicato all’attività motoria adattata per gli over 60. L’obiettivo è combattere la sedentarietà e incoraggiare stili di vita corretti. Grazie al finanziamento di Sport e Salute le attività saranno completamente gratuite per i partecipanti fino alla conclusione del programma previsto per la fine del 2023.

La qualità dei tecnici sportivi che seguiranno i partecipanti lungo tutto il percorso è garantita dalle associazioni ASD Pattinaggio Rieti e dalla More Sport Asd.

In entrambe le località gli allenamenti si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 16:30 alle 17:30.

Per partecipare alle attività è necessario il certificato medico non agonistico.

Per le modalità di iscrizione o per avere informazioni partecipa agli Open Day:

OPEN DAY RIETI

Lunedì 3 aprile, dalle ore 16:30 alle 18:30

Presso la palestra della scuola di Piazza Tevere - plesso Falcone-Borsellino (ingresso da Largo Iseo)

OPEN DAY CONTIGLIANO

Giovedì 6 aprile, dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Presso la palestra della Scuola “A. Malfatti” di Contigliano

Peri info:

AICS Rieti. 3479732768

ASD Pattinaggio Rieti : 3471786255

More Sport ASD : 3395020885