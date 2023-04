I vivai dello sport per tutti, Aics Rieti e Willie Basket insieme per un progetto di sport e socializzazione

RIETI - Appuntamento venerdì 7 e sabato 8 aprile al Parco “Il Coriandolo” per due giornate di presentazione del progetto promosso dall’Aics Rieti in collaborazione con la Willie Basket Rieti e sostenuto da Sport e Salute durante le quali sarà possibile incontrare i tecnici sportivi e avere tutte le informazioni relative all’iniziativa.



I Vivai dello Sport per Tutti prevede attività multi-sportive e sociali e saranno condotte presso il Parco “Il Coriandolo” per 6 mesi continuativi per oltre 40 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, attraverso la sperimentazione di un modello di vivaio dello sport di base, in grado di integrare i valori della competizione sportiva con quelli dello sviluppo di competenze di vita trasversali.



Infatti, durante la partecipazione alle attività del vivaio, 1 ora – aggiuntiva a quelle delle attività sportive – sarà dedicata agli aspetti di stili di vita sani e di socializzazione che prescindono dall’attività sportiva di per sé, attraverso l’organizzazione di attività ludiche, di attività di gruppo di auto sostegno allo studio per la gestione dei compiti scolastici, di incontri con esperti sull’alimentazione.Saranno inoltre organizzati e realizzati 3 Open Day durante i 6 mesi delle attività del progetto e si configureranno come allenamenti e minitornei a porte aperte con atleti d’élite, con la possibilità di includere bambini e famiglie non partecipanti al vivaio.