Raffaella Tempesta e Massimo Di Marco vincono la VII edizione del Trail del Cicolano

RIETI - Oltre cento runners da tutto il centro Italia per la tradizionale gara di trail del cicolano che si sono dati battaglia sulle montagne del Parco Naturale Regionale Montagne delle Duchessa, l’evento di trail running giunto alla VII Edizione organizzato dall’Asd Terminillo Trail in collaborazione con l’Aics Rieti e patrocinata dal Comune di Borgorose e dalla Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa.



Ad aprire la manifestazione Mariano Calisse, Sindaco di Borgorose e Presidente della Provincia di Rieti, il quale ha applaudito all’iniziativa sottolineando il valore della manifestazione, la più importante del territorio del cicolano, e ha richiamato l’opportunità di valorizzare luoghi così attraenti come quello del Parco Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa, che ha visto incrementare negli ultimi anni la presenza degli escursionisti anche grazie ad eventi sportivi come il il Trail dell Duchessa.



Inizialmente programmata per il 29 maggio, la gara è stata posticipata al 24 luglio a causa del maltempo di fine maggio.



Ad imporsi nei 25km di tracciato e dislivello positivo di 1420mt., Massimo di Marco, atleta di casa della Ufens Aequatrail, che si è aggiudicato la vittoria con il tempo di 2h41’22”. Al secondo posto Manuele Grillo della Lazio Olimpia Runner Team con il tempo di 2h45’37’’. Medaglia di bronzo per Nicola Di Giamberardino con il tempo di 2h52’22’’ in forza alla Podistica Casalotti.



Tra le donne, dopo lo strepitoso successo di due settimane fa alla K42 Italia, vince ancora Raffaella Tempesta, atleta della Parks Trail Promotion, con il tempo di 3h04’54’’. A soli 12’ Claudia Misano della LBM Sport Team che conquista la seconda piazza. Ecaterina Sevcenko chiude il podio con 3h35’57’’.



A premiare i migliori atleti della gara il Presidente del Consiglio Comunale Maria Carla Maceroni, il Presidente dell’Aics Rieti Stefano Pecci e il Presidente della Terminillo Trail Roberto Ferri.



Per tutti gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/AICS.Rieti