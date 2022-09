Servizio civile al via, in arrivo tre volontari nella sede del comitato Aics di Rieti

RIETI - Partiranno ufficialmente domani, 16 settembre, i progetti di Servizio Civile Universale in Aics approvati alla fine del 2021. Sono ben 124 gli operatori volontari in partenza che saranno impegnati nei tre programmi di intervento presentati da Aics Nazionale e che si svolgeranno in tutta Italia. Si tratta del programma “Sport a colori” (65 volontari); “Alla scoperta della cultura italiana” (13 operatori volontari); “Diritti in rete: ripartiamo dai giovani”, con l’impiego di 46 operatori.



Il programma “Sport a colori”, della durata di 12 mesi, prevede al suo interno 6 progetti di inclusione attraverso lo sport; tra questi il Comitato Aics di Rieti, nell’ambito di Sport è…giallo, da domani accoglierà Aurora, Chiara e Matteo, i 3 volontari che prima dell’estate hanno affrontato e superato le selezioni per accedere al Servizio Civile Universale.





Il programma, rivolto all’attività motoria per le persone meno giovani, ha tra gli obiettivi la restituzione allo sport del ruolo di antagonista a qualsiasi forma di invecchiamento, l’incoraggiamento agli interventi volti a permettere un impiego del tempo libero finalizzato all’instaurazione di relazioni sociali, la promozione dei benefici della pratica fisica e motoria ai fini della prevenzione e della tutela della salute contrastando la passività e l’inerzia, il contrasto della solitudine degli anziani con nuovi processi di socializzazione incentrati sul recupero della corporeità.Dopo l’accoglienza di domani i volontari inizieranno da subito il percorso formativo generale per poi passare alla formazione specifica. Ogni progetto prevede, inoltre, un’attività di monitoraggio rispetto agli obiettivi e ai risultati conseguiti e un’attività di tutoraggio per l’orientamento al lavoro.