Ottobre rosa, un successo la Camminata per la vita: in 2.350 per le vie della città

RIETI - Domenica incredibile per la prevenzione: la Camminata per la vita del 1 ottobre che ha aperto ufficialmente l'Ottobre Rosa, ha coinvolto un’intera comunità di Rieti e provincia, unendo il capoluogo con il resto del territorio.

La manifestazione, promossa e organizzata in collaborazione con la Asl, da Alcli Donna; progetto di prevenzione dell’Alcli Giorgio e Silvia, ha raggiunto numeri superiori alle precedenti edizioni.

Un’onda verde si è diffusa per le vie cittadine attraversando anche piazza Vittorio Emanuele e Piazza Cavour. Migliaia di persone di tutte le età con i propri amici a quattro zampe hanno invaso pacificamente il capoluogo sabino. Il lungo e colorato corteo cittadino è partito dopo la benedizione e il saluto del Vescovo di Rieti, Mons. Vito Piccinonna.

PRIMI DATI:

I primi dati emersi dalla giornata rilevano che ci sono state quasi 600 adesioni per lo screening alla mammella, circa 200 adesioni per lo screening alla cervice uterina e colon retto. Un’adesione superiore a tutte le edizioni precedenti. Hanno partecipato alla Camminata per la vita, in base ai kit venduti in prevendita e nella stessa giornata circa 2350 persone.

ISTITUZIONI PRESENTI

Alla manifestazione hanno partecipato attivamente, percorrendo le vie della città con la tradizionale maglia verde, tra gli altri : il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’Assessore regionale Manuela Rinaldi, il Dott. Gianluca Fovi de Ruggiero Resp. Dipartimento Prevenzione della ASL, diversi medici ed infermieri dell’Ospedale San Camillo di Rieti, Don Fabrizio Borrello, Direttore della Caritas, la delegata del CONI Rieti, Emanuele Perilli, il Sindaco di Poggio Catino, Concerviano, il vice sindaco di Fara Sabina, rappresentanti dei Comuni di Amatrice, Poggio Mirteto, Selci, Greccio, Cittaducale, Antrodoco, Selci, Monteleone Sabino, Corese Terra e tanti altri che hanno risposto alla chiamata dell’ALCLI.

LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

Presenti anche tante associazioni operanti in tutto il territorio: l'Associazione Le Capanne Talocci che ha donato all’ALCLI il contributo della Sagra del Raviolo Talocciano, CSV SPES,l’AtleticaStudentescaAndreaMilardi con il referente Alberto Milardi, il nostro coach Maurizio de Marco,Gli Angeli in moto, già partner dell’ALCLI GiorgioeSilvia peril ProgettoAlessandra,la Confraternita dellaMisericordia di Rieti,Protezione civile di Cittaducale,l’AssociazioneNazionalePoliziadiStato,l'AVIS sempre presente,Gruppo CapoeriaTopazioRieti immancabili, AtleticaSporteTerapia, AICS(Associazioneitalianaculturae sport),laLILT partner dell’Ottobre Rosa, il RotaryClub, GruppoAlpini di Antrodoco e SantaRufina, Coro CAI, il gruppo “Camminatabynight”, Adozione delcuore,Gruppo di Frisa,Taranto e Milano e tanti altri.

ARTISTI E BANDE MUSICALI

Oltre alla straordinaria partecipazione di Monica Cherubini, ha aperto il corteo il campione del mondo di organetto Michele Patacchiola e ha partecipato la storica Banda musicale di Lisciano Giuseppe Verdi, diretta dal M° David Giovannelli, la Fanfara dei Bersaglieri di Monteleone Sabino diretta dal M° Simone Principessa, Presidente di sezione Angelo Angelici. Hanno sfilato le Majorettes Centro Italia presiedute da Emanuela Rozzi, le Majorettes Golden Stars Sabine di Selci ( Presidente Antonio Virgili, insegnanti Ramona Mostocotto, Elisa Virgili) e le Majorettes Cures di Corese Terra ( Presidente Simona Angelini, insegnante Ramona Mostocotto).

AZIENDE SOLIDALI

Molti imprenditori, nonostante il critico periodo che si sta vivendo, hanno sostenuto la Camminata per la Vita: la Banca di Credito di Spello e del Velino, Le Antiche Fonti Cottorella, GruppoCRAI della famiglia Cardinali,Gran Caffè la Lira di Andrea e MarcoZamporlini,Gruppo AngelucciAuto, Centro Commerciale Perseo, Mariani Sport,Vittoria Assicurazioni,Classe’67,Graphidea,BrunoPorro Alimentari“Puntozero”in Posta,TipograficaArtigiana,BorisSantarelliallestimenti, Carmesiniservice, lavanderia Nobili Cristina.

LE DICHIARAZIONI ALCLI

Santina Proietti, Presidente Alcli Giorgio e Silvia

«Queste giornate fanno bene al cuore.

Posso solo dirvi grazie, perché la vostra vicinanza e il vostro supporto ci consentono di continuare ad aiutare i malati come facciamo da 36 anni –ha dichiarato la Presidente dell'ALCLI ODV, Santina Proietti che ha voluto ringraziare anche il personale sanitario che ha raccolto tutte le prenotazioni allo screening della giornata e tutte la associazioni presenti, gli artisti, i musicisti della Bande musicali partecipanti che volontariamente hanno dato la disponibilità per intrattenere la comunità, la stampa sempre molto attenta – Naturalmente ringrazio tutti i volontari dell’ALCLI DONNA in primis che ancora una volta hanno messo tanto impegno, sacrificando tempo ed energia per dare un aiuto concreto ai malati. I volontari sono la nostra grande forza e ringrazio la città che come sempre ci dà affetto e fiducia. Un ringraziamento speciale anche agli amici dell’Associazione Le Capanne di Talocci per il significativo contributo, ma come diciamo sempre ogni gesto, ogni donazione anche la più piccola, è un tassello che manda avanti la solidarietà e consente la realizzazione di progetti, solo insieme possiamo andare lontano».

Marisa Sciarrini, Referente dell'Alcli donna

«Mi commuovo a vedere questa folla di persone che hanno risposto alla nostra chiamata e hanno deciso di prendersi cura di sé. E' con gioia che faccio un primo bilancio della Camminata per la Vita che mi sorprende sempre, siamo andati oltre ogni edizione precedente, diventa una conferma importante nel mondo della prevenzione in provincia. Abbiamo visto intere famiglie camminare con noi, associazioni di volontariato provenienti da molti comuni, abbiamo ascoltato le note e la voce di artisti che insieme hanno veicolato un messaggio importante che solo l’unione può fare forza e che non devono esistere campanilismi quando si tratta di solidarietà e salute. I numeri emersi dallo screening day sono importantissimi perché dietro ad ogni numero c’è una persona che sta difendendo la vita. L’obiettivo dell’Alcli Donna che è da sempre la sensibilizzazione delle persone sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, dei sani stili di vita,sana alimentazione,senza tralasciare l’attività sportiva, proprio per questo a marzo 2023 è partito il nuovo progetto “Movimento è Benessere”, discipline sportive gratuite per le pazienti oncologiche».

Anche Marisa Sciarrini ha voluto ringraziare tutte le Istituzioni che hanno collaborato all'iniziativa: ASL di Rieti, il Comune di Rieti, la Questura, la Polizia Municipale e tutti gli amministratori presenti. Un plauso a tutti i volontari che non si sono risparmiati per la riuscita dell'evento, ognuno nel proprio ruolo”.

DICHIARAZIONI ASL DI RIETI

Presenti per la Asl di Rieti molti medici tra cui la Dott.ssa Antonella Morgante, la Dott.ssa Annalisa Aureli, responsabile dello Screening ed incaricata di leggere il messaggio del Commissario della Asl, Mauro Maccari che dopo i saluti generali ha scritto: “ Fare prevenzione è una questione di vita e l’iniziativa della Camminata per la Vita, prganizzata grazie alla froza e alla capillarità dei volontari di questa associazione promotrice, lancia un importante messaggio: los creening funziona, la prevenzione può salvare la vita. Augurandi la buona riuscita della manifestazione, invio i ringraziamenti di tutta l’Azienda Sanitaria locale”.

Presenti alla giornata anche altri medici tra cui la Dott.ssa Roberta Pace, dott. Maurizio Giovannone, la dott.ssa Paola Bonaiuti,il dott. Fabrizio Liberati e molti altri sanitari.