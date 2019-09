RIETI - Per domenica 29 settembre Alcli Donna ha organizzato la "Camminata per la vita". La manifestazione, che si terrà al campo scuola Guidobaldi, ha lo scopo di prevenire i tumori a colon, seno e cervice. Il ritrovo è fissato per le 9.30 allo stadio di atletica, la partenza un'ora dopo. Quota di partecipazione 5 euro, comprensiva di kit per la camminata. Sarà possibile prenotare un esame mammografico gratuito alla Asl di Rieti, inoltre saranno distribuite provette per la diagnosi precoce del tumore del colon retto, infine informazioni e prenotazioni screening del cervicocarcinoma con test Hpv. Per informazioni: 0746/271672, alcli@alcli.it . © RIPRODUZIONE RISERVATA