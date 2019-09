Ultimo aggiornamento: 16:24

RIETI - L’invito a partecipare alla Camminata per la Vita promossa dall’Alcli Donna è arrivato da più parti. Associazioni, istituzioni, semplici cittadini, in tanti scenderanno domani in pista, perché, attraverso la prevenzione, si riesca davvero ad essere più forti del tumore.«La Camminata – ha spiegato Marisa Sciarrini, responsabile del gruppo Alcli Donna – rappresenta la condivisione di un obiettivo comune che è quello di dare valore alla vita con la prevenzione. Per il quinto anno consecutivo siamo pronti a lanciare questo messaggio a tutti. Vogliamo sensibilizzare donne, ma anche uomini e ragazzi sull’importanza della prevenzione, determinante per le malattie oncologiche».Il ritrovo è alle 9 allo stadio Raoul Guidobaldi. Alle 10.30 la partenza della camminata, che apre ufficialmente l'Ottobre Rosa, la campagna di prevenzione contro il tumore in collaborazione con la Regione Lazio, la Asl di Rieti, la Lilt sezione Rieti.Prima dello start del corteo, aperto a tutti, sarà possibile prenotare esami gratuiti, utili alla diagnosi di tre tipi di tumore: seno, colon retto e cervice uterina.La camminata si snoderà per le vie del centro storico, per poi tornare al campo scuola dove sono in programma diversi appuntamenti conviviali, come gli spettacoli di “agility dog” con l'addestratrice Enci, Sara Guiducci del Centro di Addestramento Cinofilo presso l'azienda Remo Pascalizi, momenti musicali con la cantante Eliana Cecere, le esibizioni del gruppo Capoeira Topazio, le Bande musicali di Borbona e la Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Poggio Mirteto, Majorettes Cures di Corese Terra.«Quest'anno la Camminata ha aperto le braccia alle associazioni di promozione sociale ed umana, alle bande musicali, alle palestre, ai comuni della provincia – ha aggiunto Marisa Sciarrini – vogliamo che la Camminata sia non solo un determinante screening day, ma anche una festa per la comunità in cui si possano condividere momenti di riflessione, di allegria e convivialità a cura dello chef volontario Mario Piras”.In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nel pistino coperto del Guidobaldi.