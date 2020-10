Rieti, torna la Camminata per la vita: modalità digitale ma le finalità restano le stesse

RIETI - Uniti si vince, questo il motto della task force ASL, LILT, ALCLI, creata per il contrasto dei tumori nell'ambito della campagna di prevenzione Ottobre Rosa promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con la ASL di Rieti e le associazioni di volontariato ALCLI e LILT sezione Rieti.

La campagna è stata presentata in settimana presso l'Aula Magna della sede ASL alla presenza della Direttrice Generale dell'ASL Marinella D'Innocenzo, il Responsabile dello Screening Dott. Mario Santarelli, la direttrice Sanitaria Assunta de Luca. Presenti per la LILT, Enrico Zepponi e Flavio Fosso, per l'ALCLI, Santina Proietti e Marisa Sciarrini. Hanno partecipato anche le Forze dell'Ordine che sono state coinvolte insieme agli imprenditori del territorio nella campagna di prevenzione; Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco.

Infatti, in tempo di Covid l'Azienda sanitaria insieme alle associazioni di volontariato, ha messo in campo una strategia di screening che prevede incontri mirati e privati, con categorie professionali, associazioni datoriali e forze dell'ordine, evitando in tal modo assembramenti. Una strategia innovativa di penetrazione capillare del tessuto economico e sociale, che ha avuto il plauso da parte della Regione Lazio che ha sollecitato le altre aziende sanitarie a seguire, per gli screening, il modello Rieti.



Dopo le iniziative che la ASL ha messo in campo per l'Ottobre Rosa con il proprio numero verde e un dispiegamento di mezzi e operatori sanitari, sono state illustrate anche le attività specifiche che ogni associazione ha programmato per contribuire alla campagna di prevenzione.



L'ALCLI oltre aver iniziato i suoi eventi di sensibilizzazione nel mondo dell'impresa con incontri presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presso la sede di Federlazio e Phoenix con il Presidente di Unindustria Rieti, ha aperto ufficialmente la VI Edizione della Camminata per la vita - versione digitale -.

Una vera rivoluzione per i volontari e i cittadini abituati negli scorsi anni a sfilare per le vie della città dopo aver lasciato i propri dati ai gazebo posti presso il Campo scuola Guidobaldi. La manifestazione molto sentita dai reatini, coinvolgeva ogni anno circa 1000 persone. Quest'anno sarebbe stato impossibile organizzarla a cause delle rigide normative anti Covid. Infatti alla luce del periodo che stiamo vivendo di convivenza con il Covid, il gruppo ALCLI DONNA ha pensato ad una speciale Camminata per la vita, resa possibile grazie all'uso sapiente della tecnologia. Attraverso una efficace modalità digitale si raccolgono le adesioni agli screening.

Basta fare un clik sulla piattaforma www.alcliscreening.it, compilare il form con i propri dati ( nome, cognome, data di nascita e cellulare) specificando l'esame preventivo che si vuole fare e spingere invio. Nel giro di pochi giorni gli utenti saranno richiamati dalla ASL per un appuntamento senza file e gratuito.

«Per noi la prevenzione è sempre un cammino verso la vita, un muoversi e agire per dedicare tempo a noi stessi e alla nostra salute – sottolinea Santina Proietti Presidente dell'ALCLI – Quest'anno la Camminata non sarà fisica ma simbolica, dobbiamo comunque andare e non fermarci e attraverso la tecnologia possiamo proteggere la nostra vita, prenotandoci agli esami. Non possiamo consentire al tumore di diventare più forte perché non facciamo diagnosi precoce – evidenza Santina Proietti - dobbiamo unirci anche tra associazioni per fare un'opera di sensibilizzazione importante e stimolare le persone a non abbassare la guardia nemmeno adesso in tempo di Covid e continuare a fare prevenzione perché il tumore non si ferma mai e noi dobbiamo essere più veloci».

Durante la conferenza stampa è stato lanciato l'allarme per il rischio di una pandemia di tumori dal Responsabile dello Screening Dott. Mario Santarelli che ha diffuso i dati impietosi emersi dopo il lockdown della scorsa primavera durante il quale sono stati annullati oltre un milione e mezzo di esami preventivi contro il tumore. «Ancora oggi nel 2020, è sempre attuale il messaggio di Umberto Veronesi - dice Santarelli - Se vogliamo sconfiggere il tumore, la più efficace cura, più potente delle terapie e della chirurgia, è la diagnosi precoce!»-.

Dopo aver spiegato ai presenti la nuova modalità digitale per partecipare alla Camminata per vita e prenotarsi così agli esami preventivi, Marisa Sciarrini la referente di ALCLI DONNA, il gruppo screening dell'ALCLI Giorgio e Silvia, ha specificato che cambia la modalità, oggi digitale, ma non la finalità della Camminata, cioè salvare vite umane - «Abbiamo salvato tante vite umane durante i 5 anni della Camminata per la vita e anche quest'anno dobbiamo fare il possibile per raggiungere il maggior numero di persone, donne, ragazze, uomini ed è per questo che abbiamo studiato in associazione, questa forma di adesione digitale agli screening che consente a tutti, senza spostarsi, ma semplicemente dal proprio cellulare o pc, di prenotarsi agli esami gratuiti di contrasto a tre tipi di tumore, mammella, cervice uterina e colon retto. Dobbiamo consentire a tutti di fare una diagnosi precoce che è l'arma più potente contro il tumore».

