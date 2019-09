Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sta arrivando un vero e proprio "Screening Day". Domenica 29 settembre, dopo il grande successo dello scorso anno, torna una speciale "Camminata per la vita", un’iniziativa organizzata da Alcli Donna, progetto di screening dell'Alcli Giorgio e Silvia che in collaborazione con l'ASL di Rieti sostiene la campagna di prevenzione patrocinata dall'azienda sanitaria reatina e dalla Regione Lazio.La manifestazione in questa quinta edizione rappresenta una straordinaria operazione di prevenzione che coinvolge tre tipi di tumore; al seno, al colon retto e alla cervice uterina.Domenica 29 settembre, lo "Screening Day", inizia la mattina dalle ore 9 all'interno del Campo scuola Raoul Guidobaldi, con le infermiere dell'Asl che raccoglieranno le prenotazioni per le mammografie gratuite rivolte a donne dai 45 ai 74 anni, oltre alle prenotazioni per un test HPV (Virus) per il cervicocarcinoma.( dai 25 ai 64 anni).Inoltre verrà effettuata la prenotazione anche per la diagnosi precoce del tumore al colon retto, il più diffuso tumore in Italia tra gli uomini e le donne (dai 50 ai 70 anni).L'importante progetto di prevenzione promosso dall'Alcli con il suo gruppo di volontarie dell'Alcli Donna, dopo aver registrato circa 800 prenotazioni lo scorso anno, ha iniziato a raccogliere numerose adesioni agli screening già alcuni mesi fa per proseguire anche durante l'estate con una serie di postazioni nelle piazze di numerosi comuni della provincia di Rieti, Screening In Piazza, portando avanti un lavoro capillare e prezioso che ha consentito già a numerose persone di curare in fase iniziale il tumore con conseguente guarigione.L'appuntamento più importante di questo progetto di prevenzione precoce, è per il 29 settembre, presso il Campo scuola R. Guidobaldi adiacente al P.le Leoni.La quota di partecipazione per il ritiro del Kit è di € 5,00 ( uno zainetto, maglia, acqua mela).La partenza è previsto per le ore 10. Le prenotazioni agli esami già a partire dalle 9.Il serpentone verde si snoderà per le vie della città per passare poi a piazza Cavour e ritornare al Campo scuola dove verrà offerta pasta all'amatriciana dallo chef Mario Piras.Ci saranno diversi momenti di intrattenimento tra cui il divertente spettacolo di agility dog promosso dal Centro Addestramento Cinofilo con sede nell'azienda Pascalizi di Contigliano con l'addestratrice ENCI, Sara Guiducci.L’iniziativa avrà normale svolgimento anche in caso di pioggia presso il pistino del Campo scuola.Per il rispetto della vita partecipiamo numerosissimi alla Camminata per la vita!Essere più forti del tumore…con la prevenzione si può!