Torna il 2 ottobre la “Camminata per la vita” promossa da Alcli Donna per la prevenzione contro il tumore

RIETI - Torna il 2 ottobre l’attesa Camminata per la Vita, l’evento promosso da Alcli Donna, il gruppo screening dell’Alcli Giorgio e Silvia Odv che dal 2014 organizza eventi per la prevenzione contro il tumore, coinvolgendo gran parte del tessuto sociale della città e della provincia.



La manifestazione apre ufficialmente l’Ottobre Rosa, campagna di prevenzione oncologica promossa dalla Regione Lazio e dalla Asl di Rieti.

Dopo due anni di stop pandemico, torna questo appuntamento cittadino che è diventato sempre più decisivo nella sensibilizzazione della comunità alla diagnosi precoce e alla prevenzione a cui partecipano centinaia di persone da tutto il territorio.

PRENOTAZIONI PER ESAMI GRATUITI

L'evento, che si svolgerà il 2 ottobre a partire dalla ore 9 presso lo Stadio di Atletica Raul Guidobaldi di Rieti, prevede l’allestimento di tre postazioni presidiate dal personale della ASL di Rieti disponibile a prendere le prenotazioni per tre tumori: mammella, cervice uterina, colon retto ( verrò consegnata in quella sede anche la provetta per l’esame).

Tutti gli esami saranno gratuiti ed eseguiti nel giro di poche settimane dalla prenotazione.

IL CORTEO CITTADINO

A seguire, dopo la distribuzione del kit ( sacca verde contenente una t-shirt verde, una mela e una bottiglia d’acqua) i cui biglietti sono già in prevendita anche presso la Casa di Accoglienza e tra i volontari, partirà il tradizionale corteo verde aperto a tutti che si snoderà per le vie della città (Piazzale Leoni – Viale Verani- Piazza Marconi – Porta Cintia – Via Cintia – Piazza Vittorio Emanuele – Via Roma – Piazza Cavour – Lungo Velino Bellagamba – Ponte Giovanni XXIII – Via Velinia – Ponte Nuovo – Piazzale Leoni.) per poi ritornare al Campo Scuola Guidobaldi dove si concluderà la “festa della prevenzione” con variegati intrattenimenti e convivialità. Si ringrazia per la disponibilità della struttura, l’Atletica Studentesca Andrea Milardi, da sempre partner dell’evento.

Quest’anno al termine della Camminata sarà possibile degustare anche un piatto di amatriciana dell’amicizia grazie allo chef, volontario dell’Alcli, Mario Piras.

PROGRAMMA

Parteciperanno alla Camminata anche alcune Bande musicali della provincia:

Banda musicale Organici Riuniti Città di Rieti e Ginestra Sabina, Associazione Banda musicale Poggio San Lorenzo dal 1878, Associazione culturale Banda musicale Giuseppe Verdi di Lisciano e la prestigiosa Fanfara militare dei Bersaglieri di Monteleone Sabino e altre si potrebbero aggiungere.



L’Alcli ha invitato le associazioni di volontariato a partecipare alla manifestazione tra cui la Lilt partner nell’ Ottobre Rosa promosso dalla Regione Lazio, Musikologiamo che ha allestito il service dell’evento, Avis, Angeli in moto che presidieranno il percorso e molte altre Associazioni attive su tutta la provincia. Invitati a partecipare alla grande Camminata anche i sindaci del territorio, le Majorettes di Corese Terra, Gruppo Capoeria Topazio di Rieti e per la prima volta parteciperanno gli Scout Gruppo Rieti2 Marco Tempesta che si impegneranno a contrassegnare il percorso cittadino.

Sono in programma presso il piazzale alcune esibizioni sportive e musicali.

DICHIARAZIONI ALCLI

«Siamo strafelici di rifare finalmente questa bella manifestazione che unisce tutti – ha commentato la Responsabile del Gruppo Alcli donna, Marisa Sciarrini - Quest'anno la Camminata che ha il sapore della rinascita e della ripartenza, ha aperto le braccia alle associazioni di promozione sociale ed umana, alle bande musicali, alle palestre, ai comuni della provincia. Vogliamo che la Camminata sia non solo un efficace ed incisivo screening day, ma anche una festa per la comunità in cui si possano condividere momenti di riflessione, di allegria e convivialità a cura dello chef volontario Mario Piras. La Camminata rappresenta la condivisione di un obiettivo comune che è quello di dare valore alla vita con la prevenzione».



La famiglia dell’Alcli sta lavorando in questi giorni per l’organizzazione dell’evento: tanti volontari, ognuno per il proprio ambito, contribuiscono all’importante screening day.



«Abbiamo registrato in città un generale entusiasmo per la ripresa della Camminata – ha sottolineato Santina Proietti Presidente dell’Alcli Giorgio e Silvia Odv – E’ un segnale importante di ripartenza ed è un’occasione per unire tutte le associazioni e una comunità che ha attraversato un periodo veramente difficile. Vi aspettiamo numerosi alla Camminata perché l’Alcli è accoglienza e relazione umana, gli uni accanto agli altri, mano nella mano, andiamo avanti».

PREVENZIONE NEI COMUNI

Dopo l'apertura dell'Ottobre Rosa con la Camminata per la vita, il gruppo ALCLI DONNA proseguirà il progetto di prevenzione 2022 con incontri mirati e dedicati allo screening in diversi comuni della provincia che già ne hanno fatto richiesta.

Per il rispetto della vita partecipiamo numerosissimi alla Camminata per la vita!

Essere più forti del tumore…con la prevenzione si può!

Per info: 0746 271672, alcli@alcli.it