La Camminata per la vità è tornata a colorare la città. Foto

RIETI - Mancava dal 2019 la Camminata per la vita, che questa domenica è tornata a colorare la città.

Un successo anche stavolta per la manifestazione promossa dal gruppo di screening Alcli Donna dell’Alcli Giorgio e Silvia. 1800 circa i kit venduti, ma i partecipanti sono stati molti di più, tra loro numerosi anche i bambini. 400 le prenotazioni per gli esami gratuiti prenotati: mammografie, pap test screening del colon retto.

La Camminata, partita questa mattina dal campo scuola Raoul Guidobaldi, ha colorato di verde speranza la città, attraversando via Cintia, piazza Vittorio Emanuele II, via Roma e viale Matteucci, prima di far ritorno al Guidobaldi.

«Sono estremamente soddisfatta – ha dichiarato Marisa Sciarrini, presidente di Alcli Donna - Questa è la sesta edizione, dopo due anni di stop dovuto al Covid. Ringrazio le istituzioni che sono state al nostro fianco, il mondo del volontariato, i tanti comuni della provincia presenti, le aziende amiche, le bande e ognuno dei partecipanti e dei volontari dell'Alcli Giorgio e Silvia».