di Giacomo Cavoli

RIETI - Abitazioni e attività commerciali inagibili, residenti in fuga, un negozio storico che, dopo quarant’anni esatti di attività chiude, ma anche due nuove inaugurazioni: il centro storico di Rieti continua a essere un calderone ribollente di rabbia, sfiducia e senso di sconfitta, ma, nonostante tutto, c’è anche chi prova ad investire energia per rianimarlo. STRUTTURE IMPRATICABILI Passata la Pasqua, però, non si parla certo di resurrezione degli incassi e a sferrare l’attacco più...