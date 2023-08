Lunedì 14 Agosto 2023, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 18:16

TREVISO - Si è spenta Valentina Soster, 61 anni, imprenditrice trevigiana creatrice del locale “Camelia Bakery" in Pescheria diventato famoso per il tiramisù e punto di riferimento in città e frequentatissimo da trevigiani e turisti. Per trent’anni è stata anche stilista per Benetton. Negli ultimi mesi ha lottato contro la malattia. Tante le attestazioni di cordoglio.

Il ricordo dei commercianti: «Se n'è andata una protagonista indiscussa»

«Anche l’unione provinciale e la Fipe Confcommercio - afferma la presidente Dania Sartorato - esprimono sincero cordoglio per la scomparsa improvvisa di un’imprenditrice che ha saputo portare valore aggiunto e qualità al settore arricchendo l’offerta e diventando anche un punto di riferimento turistico per il leggendario tiramisu di Camelia». Fabio Capraro, presidente Ascom di Treviso: «Se n'e’ andata una protagonista indiscussa del commercio trevigiano che ha portato sapere bellezza e buon gusto».

Il ricordo del sindaco Mario Conte: «Donna creativa e appassionata»

Tra i primi a ricordarla, anche il sindaco di Treviso Mario Conte: «È venuta a mancare Valentina Soster, titolare di Camelia Bakery, fra le pasticcerie più apprezzate di Treviso. Una donna creativa, appassionata e partecipe alle varie occasioni di dibattito sui temi della Città, dove ha sempre espresso la sua opinione dimostrando attenzione e responsabilità. Porgo le mie condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici».