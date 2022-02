Addio a Alfonso Colangeli, storico gestore dell'hotel 4 Stagioni e presidente dell'Ascom

RIETI - E' scomparso Alfonso Colangeli, storico gestore dell'hotel Quattro Stagioni in piazza Battisti, a Rieti, e presidente dell'Ascom, l'associazione dei commercianti che guidò alla fine degli anni 80 contro la trasformazione della Merloni Casa in ipermercato Mecar, operazione che spalancò la strada all'arrivo a Cittaducale dell'Emmezeta di Maurizio Zamparini.

Oltre che dell'Ascom, Colangeli fu anche presidente dell'associazione albergatori e il suo hotel ha rappresentato un punto di riferimento per la vita politica e sociale cittadina, ospitando per lunghi periodi personaggi illustri come la scomparsa attrice Franca Valeri quando veniva a Rieti per il concorso lirico Battistini, il giudice Pier Luigi Vigna negli anni in cui il Reatino fu teatro di alcune vicende legate al terrorismo, l'indimenticato Alberto Sordi e tanti altri protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo.