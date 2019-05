© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Beatlesmania approda al Depero con il live dei Magical Mistery Four, in programma domani sera (venerdì 10 maggio). Un quartetto tutto reatino porta in scena i migliori brani della band di Liverpool, e sembra farlo in maniera irresistibile, come dimostrano i titoli conseguiti e il curriculum che vanta serate svolte in tutto il Centro Italia.Fedelissime le loro riproduzioni di pezzi storici, come “Let It Be”, “Hey Jude” e la spumeggiante “Twist And Shout”, vero e proprio cavallo di battaglia, che è valso alla coverband il primo posto al “Mareate Rock Fest” e al contest “Note Sul Fiume”, tra gli altri.Una serata, quella di domani, che si inserisce in un agenda già folta di impegni e sempre in aggiornamenento, per i Magical Mistery Four, attesi a Rieti anche nel mese di giugno, con altre due date in cttà.Non resta che ripassare il repertorio dei Beatles, qualora ce ne fosse bisogno, per cantare nuovamente alcuni dei pezzi che hanno segnato la storia della musica, anche a quasi 50 anni dallo scioglimento del magico quartetto inglese.Appuntamento a partire dalle 22.30, sotto il palco del Depero.