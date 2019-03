© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un’altra cover band di grande valore passa per il Depero. Stasera, nel locale in Via Marco Terenzio Varrone, live a tutto grunge con gli “X Jam”, per un tributo ai celeberrimi Pearl Jam.Un quintetto di Roma reinterpreta i più grandi successi della band di Seattle, che da più di vent’anni a questa parte, continua a scrivere la storia del rock. Sul palco, oltre ai pezzi più energici e coinvolgenti come “Better Man”, “Black” e “Alive”, anche le canzoni che hanno composto la colonna sonora del film “Into The Wild”, scritte ed interpretate dallo stesso Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam. Al suo posto, sul palco del Depero, ci sarà Simone De Bonis, che con la sua voce graffiante e baritonale al tempo stesso, proietterà gli spettatori in un’atmosfera simile a quella degli anni ’90, con uno sguardo anche ai successi più recenti della band di Seattle.Appuntamento a partire dalle 22.30 di questa sera, per un altro concerto da non perdere, tra le mura del Depero.