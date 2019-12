© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Niente di meglio che una serata con della musica di qualità per scaldarsi dal freddo di questi giorni: lo sanno bene al Depero, in via Varrone, che questo venerdì, 13 dicembre, ospita la cover band romana “Linkin Party”.Un’occasione per scatenarsi sulle note del compianto Chester Bennington e dei suoi compagni di palco, i cui pezzi verranno reinterpretati con un’esibizione in chiave acustica.Una nuova veste per pezzi indimenticabili come “What I’ve done”, “In The End” e “Castle of glass”, che hanno fatto la fortuna della band statunitense, e che dal 2014 sono tra i cavalli di battaglia dei Linkin Party, molto noti all’interno della scena capitolina, grazie all’energia trasmessa in numerosi locali e piazze.Non farà certamente eccezione il Depero di Rieti, dove tutto è pronto per un’altra serata divertente ed esplosiva, questo domani a partire dalle 22.30.