RIETI - La musica dei The Killers fa tappa a Rieti. Stasera il Depero di Via M.T. Varrone, ospiterà i “Mr. Brightside Tribute – 100% The Killers Tribute Band”, per uno spettacolo travolgente e adrenalinico sulle note dei più grandi successi del gruppo statunitense, dal disco “Hot Fuss” a “Wonderful Wonderful”.Un’occasione imperdibile per ripercorrere la carriera di Brandon Flowers e compagni, che dal 2001 incantano le platee di tutto il mondo, con il loro indie rock, dichiaratamente influenzato da grandi artisti come David Bowie, U2 e Coldplay.L’unica cover dei The Killers in Europa passa per la nostra città, per portare sul palco del Depero alcuni dei più grandi successi: da “When You Were Young” a “Miss Atomic Bomb”, passando per la celeberrima “Human” e la stessa “Mr. Brightside” che da il nome alla tribute band.“Are We Human or Are We Dancer?” è questo il quesito che la band pone tra le righe di uno dei suoi brani più noti, e a cui tutti gli appassionati potranno rispondere stasera, a partire dalle 22.30, ballando e cantando sotto il palco del Depero.