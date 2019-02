© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Nirvana sono senza dubbio una delle band più influenti degli anni ’90 e, dopo decenni dallo scioglimento, la loro musica continua a vivere attraverso i numerosissimi appassionati. Anche Rieti si aggiunge al coro, con una serata a tutto grunge tra le mura del Depero, che domani sera ospiterà la tribute band “Bleach”. Un’ottima occasione per ricordare Kurt Cobain a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo 52esimo compleanno, sulle note di brani storici, riproposti da una tribute band tra le più apprezzate in Italia.Anche dopo più di vent’anni dallo scioglimento dei Nirvana, in seguito alla tragica morte di Cobain avvenuta nell’aprile del ’94, è difficile incontrare qualcuno che non conosca almeno una strofa di pezzi come “Come As You Are”, “About A Girl” e la celeberrima “Smells Like Teen Spirit”, che insieme ad altre, sono tra le più attese nel live di domani sera in Via M.T. Varrone.Non resta che scaldare la voce ed aspettare le 22.30 di domani (venerdì 22 febbraio) per scatenarsi sotto il palco del Depero, con i Bleach e il sano grunge dei Nirvana.