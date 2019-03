© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La carica e l'energia del punk fanno tappa al Depero, grazie agli "Hand Grenade", pronti ad infiammare la serata di domani con i brani dei Green Day. Un'altra tribute band di valore fa tappa al locale in Via Marco Terenzio Varrone, portando con sè un genere particolare, ma da sempre apprezzato dal pubblico di diverse fasce di età.Dopo le serate dedicate a Pearl Jam, Nirvana e Oasis, fra gli altri, il Depero dà spazio al repertorio dei Green Day, grazie a 4 musicisti provenienti da Roma e in attività dal 2013. In 6 anni di musica insieme, gli Hand Grenade hanno sviluppato uno show che ripropone a 360° lo stile dei Green Day, calcando i più importanti palchi del cetro Italia.Non resta che scaldare le ugole e spolverare i testi più noti di Billie Joe e compagni, come "Good Riddance", "Stray Heart" o la celeberrima "Wake Me Up When September Ends". Appuntamento a domani sera a partite dalle 22.30, per un altro evento ricco di adrenalina sotto il palco del Depero.