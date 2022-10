A Leonessa l'inaugurazione della nuova parete per arrampicata sportiva

RIETI - A Leonessa ora c’è un nuovo spazio per gli amanti dell’arrampicata sportiva. Sarà inaugurata nella mattinata di domani la Falesia, una parete a disposizione degli arrampicatori, alle pendici del Monte Cambio in località Albaneto di Leonessa.

Un progetto messo in atto dal Comune di Leonessa, in collaborazione con la Pro Loco e con Visit Leonessa, che sfrutta e valorizza il rigoglioso territorio del paese e dà spazio a tutti. La Falesia comprende infatti ben 17 percorsi di arrampicata a varia difficoltà per assecondare le competenze di tutti gli scalatori.



l’inaugurazione è fissata per domani (15 ottobre) alle ore 11: tra i presenti anche l’alpinista Pino Calandrella, chiodatore della Falesia, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Il ritrovo con tutti gli interessati, per poi recarsi alla parete, è previsto per le 10.30 presso il cimitero di Albaneto.