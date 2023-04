Cade durante un'arrampicata, ferito un uomo e trasportato in eliambulanza a Cassino

Un uomo è rimasto ferito cadendo da una cordata mentre era in corso un'arrampicata in località Caprile, frazione di Roccasecca. I soccorsi sono stato particolarmente difficili perché l'infortunio è avvenuto in una zona tortuosa.

E' stato necessario, oltre l'intervento del personale sanitario dell'Ares 118 anche quello dei vigili del fuoco che hanno utilizzato il verricello per recuperare il ferito e trasportarlo all'ospedale di Cassino. Secondo le prime informazioni le condizioni dell'uomo non sono gravi, ha riportato la frattura di una caviglia.