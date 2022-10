La Falesia di Leonessa aspetta gli appassionati di arrampicata alle pendici del Monte Cambio

RIETI - Subito un grande interesse per la parete di arrampicata sportiva inaugurata lo scorso sabato (15 ottobre) a Leonessa. Falesia, questo il suo nome, è ora a disposizione di tutti gli appassionati della disciplina, in località Albaneto di Leonessa alle pendici del Monte Cambio, dopo la cerimonia di inaugurazione che ha visto la presenza di esperti del settore, come l’alpinista Pino Calandrella e i vertici del soccorso alpino regionale.



Una novità ancora più importante se si pensa ai vari livelli di difficoltà dei percorsi compresi nella paretee anche alla sua peculiare esposizione all’ombra, immersa nel bosco che mette a riparo dai raggi solari: questo rende la Falesia indicata anche per le giornate estive.



«Un grande orgoglio per noi amministratori aver supportato un’iniziativa sostenibile e di alto profilo, alla quale da tempo stavano lavorando l’alpinista Calandrella e diversi altri collaboratori e compaesani – commentano dal comune di Leonessa. Un importante tassello che va ad ampliare l’attrattiva turistica e l’offerta delle attività outdoor da svolgere sul meraviglioso altopiano Leonessano».