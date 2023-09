Arrampicata, la Qualifica Olimpica arriva a Roma: il 15 settembre al Foro Italico

L'arrampicata sbarca a Roma. Venerdì 15 settembre il Foro Italico ospiterà la Qualifica Olimpica Continentale di Arrampicata Speed, il più grande evento di arrampicata sportiva mai realizzato a Roma. La Federazione Italiana Arrampicata Sportiva FASI, supportata da Sport e Salute, è l’organizzatrice della manifestazione, sotto l’egida della Federazione Internazionale Arrampicata Sportiva IFSC. 50 fra i migliori velocisti d’Europa si sfideranno ai massimi livelli per cercare di conquistare i due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024, seguendo le orme del neo Campione Mondiale Matteo Zurloni.

La struttura di arrampicata allestita presso la Grand Stand Arena può ospitare un totale di circa 2500 spettatori, che potranno accedere gratuitamente all’evento, presentato in conferenza stampa dal presidente federale Davide Battistella, alla presenza del Campione del Mondo Matteo Zurloni e dei 6 velocisti della Nazionale azzurra (Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos, Luca Robbiati, Beatrice Colli, Giulia Randi) che gareggeranno nella competizione: «Siamo molto felici di essere in questa bellissima location, per un evento così importante anche per la nostra Federazione, che è cresciuta tantissimo in questi anni, diventando Federazione Sportiva Nazionale l’anno scorso.

Lo sport Arrampicata Sportiva sta accreditando un grande numero di appassionati, amatori e agonisti».

Presente anche il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma: «Sono particolarmente felice di questo evento per due motivi. Sport e Salute gestisce il Parco del Foro Italico che vuol diventare sempre di più un centro sportivo di riferimento sia di alto livello che di base, multidisciplinare. Inoltre l’arrampicata sportiva sta prendendo tantissimo piede, ha tantissimo appeal specialmente sui ragazzi. Perciò ci pare giusto e doveroso metterci a disposizione pe ospitare eventi come questo, che speriamo abbiano carattere di continuità nei prossimi anni.»

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Questa è una scommessa vinta per la formidabile crescita in tutto il mondo dell’arrampicata, e per quello che si è fatto qui in Italia. Tutto è stato accelerato nel momento in cui il CIO, la Commissione di cui faccio parte, ha inserito surf, skate e arrampicata nel programma olimpico e questi sport sono poi stati confermati. Noi abbiamo investito molto sia in energie, che in mezzi e in strutture. Mi auguro che in primavera ci possa essere la cerimonia di apertura del Palazzetto polivalente al CPO della Acqua Acetosa, dove una parete che guarda l’Olimpica supporterà questa bellissima disciplina, in modo che gli atleti dell’arrampicata possano respirare l’ambiente come tutti i colleghi degli altri sport».

Alessandro Onorato, Assessore a sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, ha affermato: «Roma sempre più Capitale dello sport e dei grandi eventi. È con orgoglio che accogliamo nella Città Eterna, nella splendida cornice del Foro Italico, l'arrampicata sportiva. Un appuntamento che è una novità assoluta per la nostra città, che dimostra ancora una volta di saper intercettare l'interesse degli organizzatori e contemporaneamente, visto il seguito di questa disciplina, di essere in linea con i gusti di appassionati e sportivi. Roma è ormai una certezza dal punto di vista dei grandi eventi sportivi: Ryder Cup, Formula E, arrivo del Giro d'Italia ne sono la dimostrazione».