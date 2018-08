di Alessandra Lancia

RIETI - Spogliare un campo per farne un altro: è quello che succederà per l’adeguamento dello stadio «Centro Italia». I 300mila euro stanziati dalla Regione Lazio - «con sollecitudine e non senza qualche rischio», ha rimarcato il sindaco Antonio Cicchetti - non bastano a coprire l’importo dei lavori per rendere idoneo l’impianto al campionato di Serie C del Rieti Calcio. Ne servono 394mila, si è scoperto ieri pomeriggio in consiglio comunale, e i 94mila euro mancanti...