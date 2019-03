IL TABELLINO

RIETI - Rieti, che colpaccio! Gli amarantocelesti strappano un punto più che meritato sul campo della capolista. L'1-1 finale porta le firme di Canotto al 27' del primo tempo, e l'ottavo sigillo in campionato di Cedric Gondo, l'uomo dei gol pesanti, che al 93' strappa il pareggio indirizzando sul secondo palo dopo una bella giocata di Tommasone. Il Rieti, ancora una volta, si dimostra squadra compatta e combattiva, tutte armi che si stanno rivelando decisive in chiave salvezza. Proprio la salvezza, dopo il colpaccio di stasera, è più vicina, anche perché strappare un punto sul campo della capolista è un segnale piuttosto chiaro, ancor di più se il migliore in campo degli avversari è il portiere. Dopo aver sofferto in avvio di gara la partenza veemente dei padroni di casa, il Rieti viene fuori alla distanza, confermandosi in grande crescita: alle porte c'è un'altra sfida affascinante ed importante, quella allo Scopigno contro una Reggina capace di rifilare tre gol al Catania in questa 32sima giornata.Branduani 7; Vitiello 6, Marzorati 5.5, Troest 6, Germoni 6; Calò 6.5 (83' Mastalli), Viola 5.5(58' Vicente 6), Carlini 7; Canotto 6.5(69' Elia 6), El Ouazni 5.5, Melara 6 (69' Torromino 6). A disposizione: Venditti, Schiavi, Ferrazzo, Di Roberto, Castellano, Dumancic, Lionetti, Mezavilla. Allenatore: Caserta 6.5.Marcone 6; Delli Carri 6.5, Gigli 6.5, Mattia 6; Brumat 6, Marchi 6.5, Palma 6 (58' Xavi 6), Carpani 6 (58' Garofalo 6), Zanchi 6 (82' Tommasone); Maistro 6; Gondo 7. A disposizione: Costa, Scardala,Tiraferri, Gualtieri, Criscuolo, Konate, Barbini, Svidercoschi, Corinti. Allenatore: Capuano 6.5.Annaloro di Collegno 6.5 (D'Elia-Teodori).27' Canotto (J), 93' Gondo (R)ammoniti Mattia (R) e Marchi (R), Gondo (R).