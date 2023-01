Mercoledì 25 Gennaio 2023, 05:55

La Viterbese ha ricominciato ad allenarsi ieri pomeriggio per preparare la delicatissima gara di domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro la Juve Stabia. La società di via della Palazzina è sempre attenta al mercato con l’intento di portare tre nuovi acquisti, un elemento per reparto, che possano consentire al tecnico Giovanni Lopez di avere più alternative ed una rosa più competitiva in vista della difficilissima rincorsa verso la salvezza.

Intanto il presidente Marco Romano è tornato a parlare della penalizzazione di 2 punti, inflitta dal Tribunale federale, che giovedì scorso ha relegato la Viterbese all’ultimo posto in classifica. «Stiamo aspettando le motivazioni della penalizzazione per poter fare ricorso - ha detto - ripeto abbiamo pagato tutto, stipendi, Irpef e Inps. È solo questione di un formalismo, che riguarda una piccola somma, che comunque è stata pagata, ma secondo i controlli con qualche giorno di ritardo. Preciso che a parere nostro e, dei nostri consulenti che seguono tantissime società, quella piccola somma non andava pagata perché non previsto nelle norme federali denominare Noif. Purtroppo nel calcio professionistico non conta spesso la sostanza ma la burocrazia. Sono sicuro che i due punti ci saranno restituiti».

La Viterbese dovrebbe quindi conoscere a breve le ragioni della sanzione ed inoltrare immediatamente il ricorso sperando che i due punti siano restituiti il prima possibile. Tutto ciò darebbe sicuramente più morale a tutto l’ambiente in vista delle prossime difficili gare che attendono la squadra. L’augurio è che non si ripeta quanto accaduto all’Imolese la scorsa stagione, quando i romagnoli anche se per ragioni diverse furono penalizzati a gennaio e i 2 punti furono loro restituiti solamente qualche giorno prima dell’inizio dei playout. Intanto, come ci si aspettava, il mercato si sta rivelando difficile e complicato, con la Viterbese che sta cercando di aprire diverse trattative che però al momento non sembrano vicine alla conclusione. Purtroppo in quest’ultima parte della campagna acquisti invernale non è facile trovare giocatori bravi disposti a cambiare maglia. Rimane aperta la pista che porta al difensore Stefano Negro, attualmente al Pordenone dove però sta trovando poco spazio.

Il sodalizio gialloblù ha fatto un sondaggio anche per il centrocampista Alessandro Di Paolantonio, che il nuovo direttore sportivo Carlo Musa aveva già avuto con sé ad Avellino quando ha vinto il campionato di Serrie D. Il giocatore, però, non si muove da Monterosi. Ieri sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. La partita, che la Viterbese giocherà domenica prossima contro la JuveStabia, sarà diretta da Michele Giordano di Novara.