Giovedì 22 Settembre 2022, 05:25

Contro la squadra più in forma del momento e senza pezzi importanti del proprio organico. Purtroppo sarà una Viterbese con alcune assenze importanti, quella che scenderà in campo sabato prossimo alle 20,30 sul terreno di gioco della Juve Stabia. Oltre al centrocampista lituano Linas Megelaitis, che in questi giorni è impegnato con la sua nazionale nelle due partite di Nations League contro Isole Far Oer e Lussemburgo e quindi tornerà ad essere disponibile solamente in occasione del derby il programma il primo ottobre contro il Latina, è in forte dubbio anche l'attaccante Alessandro Marotta.

La punta centrale si è infortunata infatti nel corso della ripresa della gara disputata domenica scorsa contro il Pescara.Tra l'altro quest'ultimo è un ex e proprio con la maglia della Juve Stabia segnò l'ultimo gol contro la Viterbese due stagioni fa nella gara che la compagine campana vinse allo stadio Enrico Rocchi. Per guidare l'attacco gialloblù è quindi pronto Alessandro Polidori, che nelle due ultime uscite era partito dalla panchina. In vista della partita di dopodomani qualche novità potrebbe esserci anche in difesa, con uno dei due under Santoni e Marenco che potrebbero ritrovare la maglia da titolare.

Al posto di Megalaitis dovrebbe giocare Mbaye, che così tornerebbe ad essere impiegato dal primo minuto dopo aver saltato le ultime tre partite. Mbaye dovrebbe giocare accanto ad Andreis, con Semenzato che rientra dopo la giornata di squalifica che andrebbe quindi ad occupare nuovamente la fascia sinistra. La Juve Stabia ha vinto le ultime tre partite di campionato esprimendo anche un buon gioco e viaggia quindi sulle ali dell'entusiasmo. La partita di sabato sera sarà diretta da Sajmir Kumara di Verona. Nonostante arbitri ormai in Serie C da alcuni anni, Il fischietto veneto non aveva mai incrociato la Viterbese fino a questo momento.

Intanto sono stati definiti anche tutti i dettagli per l'esordio in Coppa Italia della Viterbese, che mercoledì 5 ottobre alle 14,30 affronterà il San Donato Tavernelle allo stadio Rocchi nel primo turno della competizione in gara secca. La matricola toscana, che in campionato milita nel raggruppamento centrale, è alla sua prima partecipazione in Serie C e quindi tra le due squadre non ci sono ancora dei precedenti.