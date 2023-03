Latina travolgente: 3-1 a Castellammare di Stabia, dopo Calabrese segnano Ganz e Riccardi

Il Latina Calcio 1932 torna al gol e alla vittoria e vince per 3-1 allo stadio Menti di Castellammare di Stabia scavalcando la Juve Stabia in classifica e tornando in zona play off.

I pontini sono andati in vantaggio al 28' della prima frazione di gioco con una rete di Antonio Calabrese, il difensore veronese di nascita, classe 2002 arrivato a gennaio in casa nerazzurra. Il gol interrompe un digiuno che durava da diverse domeniche, per la precisione da 518 minuti. Iniziata la ripresa.

Raddoppia il Latina al 57': Ganz è stato lesto ad avventarsi su una corta respinta del portiere avversario e da due passi ha messo nel sacco. E' il suo terzo gol in maglia nerazzurra.

Al 59' il Latina si divora il terzo gol: Rosseti si invola ma non riesce a servire al centro Ganzo solo sul dischetto del rigore, il passaggio viene intercettato.

Al 64' tegola per il Latina: fastidi al polpaccio per Andrea Esposito, Di Donato manda in campo Celli. Nello slot fuori anche Rosseti e dentro Riccardi.

La musica non cambia. Al 69' il Latina segna il terzo gol. La rete di Riccardi, entrato da una manciata di minuti. Bellissima l'azione innescata da Carissoni che pesca Ganz dentro l'area, il centravanti anziché tentare il tiro da posizione angolata rimette al centro dove Riccardi è il più lesto a toccare il pallone e a metterlo in fondo alla rete.

All'84' il risultato e fermo sul 3-1, dopo che la Juve Stabia ha accorciato le distanze con Carbone al 79'

Sei i minuti di recupero, Latina sempre avanti 3-1.

E' finita, il Latina espugna Castellamare di Stagia e sale a 42 punti in classifica in zona play off.

Il tabellino

Juve Stabia-Latina 1-3

Juve Stabia: Barosi, Dell’Orfanello (59’ Silipo), Gerbo (59’ Scaccabarozzi), Pandolfi, Zigoni (46’ Volpe), Bentivegna (46’ D’Agostino), Cinaglia, Berardocco (59’ Carbone), Caldore, Altobelli, Maggioni. A disp.: Russo, Maselli, Guarracino, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Rosa. All.: Pochesci

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Di Livio (69’ Riccardi), Sannipoli, Ganz (78’ Furlan), Rosseti (66’ Fabrizi), Barberini (78’ Pellegrino), Carissoni, Calabrese, Esposito (66’ Celli), Cortinovis. A disp.: Cardinali, Giannini, Belloni, De Santis, Di Mino, Peschetola, Gallo. All.: Di Donato

Marcatori: 28’ Calabrese (L), 56’ Ganz (L), 70’ Riccardi (L), 80’ Carbone (JS)

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano, 1° Assistente Diego Peloso di Nichelino, 2° Assistente Salvatore Nicosia di Saranno, 4° Uomo Riccardo Tropiano di Bari

Note. Ammoniti: 39’ Barberini (L), 44’ Altobelli (JS), 46’ Rosseti (L), 57’ Peschetola (L dalla panchina), 94’ Cinaglia (JS)

Angoli: 4-3

Recupero: 1’, 6’