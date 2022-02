Calcio, serie C: si ferma la corsa del Latina. Nerazzurri battuti dalla Juve Stabia

Si ferma la corsa del Latina calcio che dopo 7 risultati utili consecutivi e l'approdo in zona play off esce sconfitta dal "Menti" per 1 a 0 a opera della Juve Stabia. I campani con la vittoria sorpassano i nerazzurri in classifica.

IL TABELLINO

S.S. Juve Stabia (4-2-3-1): Dini, Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello, Scaccabarozzi (42’ st Davì), Altobelli, Ceccarelli (30’ st Cinaglia), Stoppa (42’ st Evacuo), Bentivegna (30’ st Schiavi), Eusepi (30’ st Della Pietra). A disposizione: Russo, Peluso, Panico, De Silvestro, Erradi, Guarracino, Esposito. Allenatore: Sottili.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, De Santis (18’ st Carissoni), Giorgini, Esposito, Ercolano (18’ st Teraschi), Tessiore, Barberini, Di Livio (31’ st Rossi), Sarzi Puttini (31’ st Atiagli), Carletti, Andrade Siqueira (24’ st Sane). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Celli, Palermo, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Vincenzo Pedone di R Giorgio Ravera di Lodi.

Quarto Ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Marcatori: 17’ pt Eusepi (JS)

Ammoniti: 41’ pt Di Livio (L), 5’ st Altobelli (JS), 29’ st Esposito (L), 46’ st Schiavi (JS)

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: SS Juve Stabia 0 Latina Calcio 1932 10.

Note: Spettatori circa 800