Domenica 29 Gennaio 2023, 06:05

C’è da cominciare con il piede giusto per sperare ancora di non retrocedere. Stadio Rocchi ore 14,30: la Viterbese ospita la Juve Stabia nella prima di un trittico di partite che sentenzieranno se i gialloblù possono salvarsi. Mercoledì 1 febbraio la squadra sarà infatti in trasferta a Latina nel turno infrasettimanale per poi tornare a giocare in casa tra sette giorni contro il Monopoli. «Contro la Juve Stabia ce la battagliaremo come a Pescara - ha detto il tecnico Giovanni Lopez - dove abbiamo perso solo alla fine contro un avversario fortissimo. La squadra sta migliorando da domenica a domenica, anche dal punto di vista tattico. Il problema non è che dobbiamo solo fare punti, ma anche recuperarli a chi ci sta davanti. Dobbiamo recuperare dei giocatori over, ma conto anche sull’entusiasmo dei giovani».

Il tecnico dovrà rinunciare a Mungo e Volpicelli. Anche se non è al meglio della condizione, Alessandro Marotta che con la maglia della Juve Stabia decise proprio a favore dei campani l’ultimo match giocato allo stadio Rocchi tra le due squadre, dovrebbe essere schierato al centro dell’attacco dal primo minuto con Polidori come seconda punta. La Juve Stabia, quinta in classifica, arriva da due sconfitte consecutive e oggi sarà guidata in panchina dal vice allenatore Giorgio Lucenti dopo le dimissioni del tecnico Leonardo Colucci. Nel frattempo il Tribunale federale ha reso note le motivazioni della penalizzazione di 2 punti alla Viterbese. «Nella fattispecie risulta pacifico e non contestato - si legge in una parte del comunicato - che la Società US Viterbese 1908 Srl ha provveduto al pagamento delle rate di luglio ed agosto del piano di ammortamento concesso alla società stessa dall’Ente Esattore Agenzia delle Entrate – Riscossione relativo, tra l’altro, a contributi Inps non tempestivamente versati, solo in data 18 novembre 2022».

In sostanza si contesta il ritardo nel pagamento delle due rate. La risposta della società non si è fatta attendere. «Emerge quanto da noi affermato - si legge in una nota - i pagamenti contestati sono di piccola entità e poi immediatamente saldati, riguardano Agenzia delle Entrate e Riscossione e non Inps; nelle Noif non è prevista una scadenza per questa tipologia di pagamenti. Inoltre non viene contestato nulla delle nostre memorie difensive, però per analogia ci condannano. Ovviamente faremo ricorso, perché la giustizia emerga».

COSI’ IN CAMPO

Viterbese (3-5-2): Bisogno, Pavlev, Riggio, Ricci; Semenzato, Megalaitis, Mbaye, Andreis, Devetak; Polidori, Marotta. A disp. Dekic, Chicarella, Rabiu, Monteagudo, D’Uffizi, Rodio, Renault, Spolverini, Cats, Barillà, Montaperto. All. Giovanni Lopez.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Peluso, Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Altobelli, Berardocco, Scaccabarozzi; D’Agostino, Zigoni, Ricci A disp. Maresca, Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Gerbo, Pandolfi, Maselli, Guarracino, Silipo, Picardi, Vimercati, Maggioni All. Giorgio Lucenti.

Arbitro: Michele Giordano di Novara.